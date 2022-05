AgroBrasília mostra força e movimenta R$ 3 bilhões em negócios

Durante visita à AgroBrasília, nesta sexta-feira (20), o governador Ibaneis Rocha elogiou a força do agronegócio no Distrito Federal e toda a movimentação da feira, que está na 14ª edição e conta com estimativa de público de 130 mil pessoas, durante os cinco dias do evento, que se encerra neste sábado (21). “Nossa expectativa é bater o recorde de negócios, que podem chegar ao volume de R$ 3 bilhões”, disse o presidente da AgroBrasília, Ronaldo Triacca.

Governador Ibaneis Rocha (C) percorreu a feira e lembrou da importância do trabalho da Secretaria de Agricultura e da Emater | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“A expectativa de R$ 3 bilhões em negócios coloca a feira entre as maiores do Brasil. Isso mostra a força do DF e de toda a região Governador Ibaneis Rocha

O governador percorreu a feira, visitou estandes, conversou com a população e enumerou ações de governo que colaboram para os bons negócios da agricultura e da pecuária na capital.

“É uma grata satisfação ver a pujança da AgroBrasília no Distrito Federal”, declarou o chefe do Executivo local. “A expectativa de R$ 3 bilhões em negócios coloca a feira entre as maiores do Brasil. Isso mostra a força do DF e de toda a região. O trabalho feito aqui no DF pela Secretaria de Agricultura e pela Emater atende não só os grandes produtores, mas também os pequenos produtores rurais. Temos uma cadeia completa de fornecimento, que está fortalecida agora pela produção de vinhos.”

Programa e negócios

BRB tem 33% de participação no agronegócio do DF

Uma das ações do governo é o lançamento do programa Galpão Comunitário Rural, obra de R$ 12 milhões que vai viabilizar 46 galpões em comunidades para uso comum dos produtores rurais. “Faremos esses galpões para reunir as famílias e seus produtos, para que eles possam guardar suas máquinas”, detalhou o secretário de Agricultura, Cândido Teles. “Teremos 46 galpões espalhados pelo DF, nos tamanhos de 200m² e de 400m²”.

Outra iniciativa importante foi a assinatura de negócios por parte BRB – um de operação de industrialização, no valor de R$ 30 milhões, com a Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), e outro de R$ 10 milhões com um produtor do agronegócio.

“O BRB é o principal agente financeiro do agronegócio no DF, com 33% de participação no mercado”, ressaltou o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “É um momento de sentar com os clientes e apoiar desde a agricultura familiar até os maiores produtores. Cerca de 40% do crédito que a gente celebra em um ano acontece aqui na feira, então este é um momento especial.”

Localizada no Km 5 da BR-251, sentido Brasília/Unaí, a AgroBrasília reúne produtos, serviços e tecnologias, em setores como os de máquinas, implementos agrícolas, insumos, veículos, biotecnologia, genética animal e vegetal e agricultura familiar. Também participam instituições formadoras e de pesquisa e extensão rural.