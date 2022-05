Curso de tecnologia em segurança pública aberto à sociedade civil

A Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB) publicou, nesta sexta-feira (20), o edital de abertura do processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas do curso superior em tecnologia em segurança pública, na modalidade presencial. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. A novidade é que, além de militares, poderão se matricular integrantes da sociedade civil.

As aulas serão ministradas no Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP). Os cursos oferecidos são gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição. A seleção será feita por meio do aproveitamento do resultado obtido pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente às edições de 2019, 2020 e 2021 e, ainda, pela aplicação de provas de conhecimentos e redação, prevista para 30/6.

Confira aqui o edital de abertura do processo seletivo.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública