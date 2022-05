Áreas do Park Way e da Vargem Bonita sem água na terça (24)

Na próxima terça-feira (24), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a interligação de uma nova adutora que vai garantir a melhoria no sistema distribuidor da região do Park Way. Para a execução desse serviço, será necessário suspender o fornecimento de água nesse dia, das 8h às 22h.

Orientação da Caesb é para que população faça uso consciente da água | Foto: Geovana Albuquerque/Arquivo Agência Saúde

As áreas que vão sofrer interrupção temporária de água são SMPW (6 a 29), Aeroporto Internacional de Brasília, Base Aérea, áreas adjacentes ao Aeroporto (postos e locadoras de carros), Vila Cauhy e Núcleo Rural Vargem Bonita.

Uso racional de água

Até o retorno dos serviços, Caesb recomenda que a população utilize água com parcimônia, pois o volume consumido individualmente impacta diretamente o abastecimento de todos. É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício.

Veja, abaixo, algumas dicas para o dia a dia.

? Verifique regularmente possíveis vazamentos em casa ;

? Para limpar as janelas , dê preferência aos dias nublados, pois a luz solar direta seca os produtos de limpeza antes que o vidro seja polido corretamente;

? Reutilize a água da limpeza da máquina de lavar roupas para limpar a garagem ou lavar o carro ;

? Para lavar roupas, acumule várias peças e utilize o equipamento apenas uma vez;

? Prefira plantas nativas do cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

? Regue as plantas à noite , para evitar a evaporação excessiva no período de calor. Utilize o regador em vez da mangueira;

? Retire os restos de comida da louça a ser lavada e use uma bacia para colocar os utensílios enquanto passa o sabão. Enxague todas as peças de uma vez;

? Instale aeradores de torneira, que consomem menos água;

? Mantenha a piscina coberta fora do período de uso.

A companhia lembra que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 5º da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados em caso de interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, a cada semestre.

Para a aquisição de uma caixa-d’água adequada ao imóvel, os usuários devem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Um reservatório de 500 litros é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas por um período de 24 horas.

*Com informações da Caesb