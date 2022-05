Mais de 4 mil serviços de economia com atendimento presencial no Na Hora

Parcelamento de débitos, emissão de guias de pagamento de impostos (DAR), emissão de Certidão de Débitos, orientação sobre o uso do Portal de Serviços da Receita e do sistema do Nota Legal, entre outras operações da Secretaria de Economia (Seec), voltaram a ser oferecidos presencialmente nas agências do Na Hora. Mais de 4 mil pessoas já buscaram os serviços de economia no Na Hora desde o retorno do atendimento presencial nas sete unidades do Na Hora, no dia 11 de maio.

DF tem sete unidades físicas do Na Hora | Foto: Jeniffer Panizzon/Seec

O serviço mais procurado desde a retomada do atendimento sem agendamento prévio foi a emissão da segunda via do IPTU/TLP, com 2.353 pedidos registrados nas sete agências. A primeira parcela e a opção de cota única do imposto vencem nesta sexta-feira (20).

A Secretaria de Economia também atendeu 857 pessoas que buscaram a segunda via de boletos do IPVA – independentemente de inscrição na Dívida Ativa – e outras 620 que solicitaram a emissão de Certidão Negativa de Débitos. Ao todo, foram 4.376 atendimentos, desde o dia 11 de maio.

2.353 pessoas solicitaram segunda via do IPTU/TLP desde a retomada dos atendimentos presenciais no Na Hora

As pessoas são atendidas por ordem de chegada, mediante retirada de senha. A expectativa é que a busca pelos serviços aumente, razão pela qual o agendamento continua sendo oferecido. Essa opção otimiza o tempo de espera por atendimento.

Na Hora

Criado em 2001, o Na Hora é um serviço oferecido ao cidadão que atua como um facilitador para os atendimentos relativos a diferentes órgãos públicos, desde federais a distritais. Atualmente, o DF tem sete unidades fixas em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, localizadas em Brazlândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga.

Os agendamentos podem ser feitos pelo site da Secretaria de Economia ou externamente, nos próprios portais dos órgãos públicos.

Confira aqui os tipos de atendimento disponíveis nos postos do Na Hora.

*Com informações da Secretaria de Economia