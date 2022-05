Saiba como ajudar uma pessoa em situação de rua nesse frio

O frio chegou e deve ficar ainda mais intenso nos próximos dias. Para colaborar com as pessoas em situação de rua, o cidadão pode entregar cobertores e agasalhos nos dois centros Pop e nas 12 unidades do Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), bem como em todos os pontos disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para atendimento ao público.

Centro Pop de Brasília é uma das unidades em que a população pode deixar cobertores e agasalhos para ajudar quem mais precisa | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

A Sedes ressalta que doar é um ato pessoal e voluntário e que a intenção é amenizar os efeitos das baixas temperaturas para esse público. “São unidades com atuação direta junto à população em situação de rua. O contato contínuo durante o atendimento vai ser fundamental para que as peças cheguem o mais rapidamente a quem mais precisa”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Confira abaixo os endereços das unidades socioassistenciais.

Centros Pop(funcionam diariamente das 7h às 19h)

– Taguatinga: QNF 24 A/E nº 2. Módulo A

– Brasília: SGAS 903, Conjunto C

Creas(funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 18h)

– Brasília: SGAS 614/615, Lote 104 (L2 Sul)

– Brazlândia: A/E nº 1, lotes K/L

– Ceilândia: QNM 16, AE, Módulo A

– Diversidade: SGAS 614/615, Lote 104 (L2 Sul)

– Estrutural: AE 9 – Setor Central

– Gama: AE 11/13 – Setor Central

– Núcleo Bandeirante: Avenida Central, AE, Lote E

– Planaltina: AE H, Lote 6 – Setor Central

– Samambaia: QN 419, AE 1

– São Sebastião: Quadra 101, AE s/nº, Administração Regional

– Sobradinho: Quadra 6, AE nº 3

– Taguatinga: AE nº 9 – Setor D Sul.

Outra opção para quem quer ajudar fazer a doação de cobertores e agasalhos diretamente para as instituições cadastradas no Conselho de Assistência Social (CAS-DF) .

Mobilização de outros órgãos

Nesta quinta-feira (19), para proteger a população em situação de vulnerabilidade, que não possui o vestuário adequado para a queda de temperatura, a Defesa Civil, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) arrecadaram agasalhos, cobertores e roupas em geral.

As doações, que serão encaminhadas a moradores de rua, entidades assistenciais, hospitais e albergues, precisam estar em condições de uso e limpas. O cidadão deve colocar os itens em sacolas plásticas, preferencialmente transparentes, e entregar no ponto de coleta mais próximo.

A Defesa Civil e o CBMDF começam a receber doações na próxima segunda (23), com a campanha Agasalho Solidário 2022. Os itens devem ser levados ao Quartel Operacional do Corpo de Bombeiros e ao Centro de Capacitação Física e Academia de Bombeiros Militares – localizados no Setor Policial Sul (SPS) – e ao Quartel do Comando-Geral, no Setor de Administração Municipal (SAM), Quadra 2.

As doações também poderão ser deixadas nos batalhões da corporação localizados nas regiões administrativas. O foco da campanha é a arrecadação de agasalhos e cobertores, mas também estão sendo recebidos lençóis, roupas e calçados.

*Com informações da Sedes