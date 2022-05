Com apoio da OVG, Aparecida de Goiânia recebe espetáculo Korvatunturi

Com apoio do Governo do Estado e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Aparecida de Goiânia recebeu, nesta quinta-feira (19/5), o encerramento da turnê do espetáculo Korvatunturi, que percorreu seis municípios goianos entre os dias 3 e 19 de maio. Patrocinado pela Saneago, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o musical contou com apresentações culturais gratuitas destinadas a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social dos municípios de Goiânia, Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso, Cidade de Goiás e Aparecida.

O objetivo da iniciativa, segundo a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, foi levar cultura e esperança a famílias em vulnerabilidade social. “Quando pensamos nessa proposta de apoiar uma turnê teatral por Goiás, alinhamos logo a possibilidade de oferecer esse entretenimento àqueles que não poderiam assistir a um espetáculo assim em outras circunstâncias, por isso escolhemos escolas públicas em regiões com maior grau de vulnerabilidade”. Ainda segundo Gracinha, “a ação garantiu a estudantes a oportunidade de assistir a um dos espetáculos mais prestigiados do Brasil de forma totalmente gratuita”.

Além das apresentações, o Governo do Estado e a OVG ofereceram suporte para a realização de oficinas de maquiagem artística a crianças e adolescentes de unidades públicas de ensino dos municípios, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que selecionou os alunos para assistir ao espetáculo. Na cidade de Goiás, durante a oficina artística, os estudantes participaram de uma competição em que os autores dos melhores trabalhos puderam conhecer os bastidores do espetáculo. Os premiados foram Flávio César da Silva Pinheiro (11 anos) e Emilly Rodrigues Santiago (12), ambos do 6º ano.

Ao visitarem a coxia do teatro e conhecerem os artistas, Flávio ficou encantado. “Nunca imaginei que seria dessa forma, é tudo muito bonito”. Já Emilly, ao ver de perto os bastidores do espetáculo, disse que a magia do teatro é realmente impressionante. “É um mundo mágico, as pessoas se transformam com as maquiagens e o figurino. Vendo isso de perto, não tem como não sonhar”, contou ela.

Ao saber sobre a visita dos dois estudantes selecionados pela criatividade demonstrada na oficina de arte, a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, lembrou que a iniciativa nasceu como uma forma de levar arte e cultura a todos os cantos do Estado. “A ideia não era apenas levar a apresentação, mas apresentar as crianças e os adolescentes às artes. Quando soube dessas duas crianças que se destacaram pelo desenho que fizeram e foram escolhidas para ver os bastidores de Korvatunturi, me veio logo à mente: será que descobrimos dois novos artistas nessa turnê?”, comentou, emocionada.

Musical Korvatunturi

Tradicional atração de Gramado (RS), o espetáculo musical Korvatunturi conta a história de um antigo e sábio povoado que vive ao pé de uma árvore mágica, em uma terra longínqua, e que resgata ao mundo dos humanos os verdadeiros valores da vida, como amor, felicidade, fé e esperança.

Surpreendente do começo ao fim, o musical lúdico encanta pelo alto nível técnico dos 13 artistas que dividem o palco entre cenas de música, teatro, acrobacia, dança, números aéreos e efeitos visuais. O roteiro, trilha sonora e figurinos são originais e as músicas são interpretadas ao vivo.

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)