Tem uma ideia criativa e vontade de empreender? Participe deste projeto!

A pré-incubadora Cocreation Lab DF está com 60 vagas abertas para novos empreendedores. Qualquer pessoa que tenha uma ideia criativa e deseja transformá-la em negócio pode concorrer a uma dessas vagas, fazendo a inscrição pelo site inscrever.txm.business até o dia 16 de junho. Tudo é oferecido de forma gratuita.

Luiz Salomão Ribas Gomez, coordenador do Cocreation Lab by TXM

Os inscritos passam por um processo avaliativo que vai escolher as 60 melhores ideias. Os selecionados terão acesso a cinco meses de mentorias, palestras, workshops, metodologia exclusiva e muito networking.

“Não é necessário trazer um projeto pronto, basta ter vontade de empreender e ser criativo. Nossa metodologia, a TXM Methods, dará toda a estrutura para desenvolver o negócio, que pode ser individual ou em grupo”, destaca o professor Luiz Salomão Ribas Gomez, coordenador do Cocreation Lab by TXM.

Esta será a terceira edição do Cocreation Lab DF. As atividades são divididas em cinco polos: Campus IFB Samambaia, Faculdade Gama da UnB (FGA/UnB), Campus UnB Edifício CDT/UnB e Campus IFB São Sebastião.

O Cocreation Labs DF: Acelerando a ideação inovadora foi um dos programas selecionados pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), por meio do Edital 03/2019, lançado para escolher organizações da sociedade civil (OSCs) para fomentar projetos que propusessem diferentes enfoques, metodologias, recursos, instrumentos e outros componentes para animar o ecossistema local.

O projeto, que recebeu mais tarde o nome de Programa de Animação do Ecossistema de Inovação do DF, conta com orçamento global de R$ 15 milhões para fomentar os projetos aprovados na seleção. Cada uma das iniciativas contará com investimentos de até R$ 3,5 milhões para sua execução.

O Cocreation Labs DF: Acelerando a ideação inovadora tem como apoiadores a Finatec, a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal de Brasília (IFB). O objetivo é a implantação dos Cocreation Labs DF Plano Piloto, Gama, Samambaia e São Sebastião. Entretanto, os processos de prospecção e seleção de ideias esperam abranger territórios vizinhos a cada polo.

Como participar:

Acesse o site: inscrever.txm.business

Clique em “Acesse o edital 2022-01”

Leia as instruções e preencha os campos com as informações sobre o seu projeto

Dúvidas: [email protected]

*Com informações da FAP-DF