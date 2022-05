GDF destaca a importância de a população tomar o reforço contra a covid-19

Vacinação no posto drive thru da 612 Sul | Foto Tony Winston/Agência Saúde DF

A população do Distrito Federal, principalmente jovem, precisa completar o ciclo vacinal contra a covid-19. Entre os que têm entre 20 e 40 anos, apenas 35% estão com o registro da dose de reforço. O dado foi apresentado pela Secretaria de Saúde em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19).

“Hoje, 50% dos contaminados são da faixa etária de 20 a 49 anos”, detalhou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache. O gestor lembrou da expectativa que havia para a chegada da vacina para as faixas etárias menores e que essa motivação precisa envolver, também, a dose de reforço. “Precisamos que os jovens voltem a nos procurar e tomem a sua vacina.”

Coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde nesta quinta (19) | Foto: Tony Winston/Agência Saúde DF

De acordo com a gerente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs-DF), Priscilleyne Reis, “a população que não procura a cobertura vacinal está adoecendo mais”. “Após um determinado tempo da vacina, a produção de anticorpos começa a cair, por isso é importante a dose de reforço”, frisou.

A transmissão de covid-19 voltou a subir neste mês, passando de 1, o que significa uma nova aceleração da doença. A boa notícia é que a taxa de ocupação dos leitos de UTI covid-19 continua abaixo de 50% e o registro de óbitos não tem acompanhado a subida de casos. Porém, o secretário de Saúde fez um alerta: “Nós podemos ter um aumento de casos e, em razão disso, ter algum impacto nos óbitos”.

A Secretaria de Saúde estima que cerca de 743 mil pessoas estejam aptas a receber a dose de reforço, mas não procuraram um local de vacinação. Todas as pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose de Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca, há pelo menos quatro meses, devem receber o reforço, também disponível para adolescentes de 12 a 17 anos com doenças imunossupressoras, gestantes ou puérperas. Quem tomou o imunizante da Janssen deve tomar a dose de reforço após um intervalo de dois meses.

Clique aqui para conferir os locais de vacinação .

*Com informações da Secretaria de Saúde