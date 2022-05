Audiência pública vai debater regularização de lotes em Ceilândia

A convocação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para a audiência pública, que vai debater a regularização de lotes em Ceilândia, foi publicada no DODF desta quinta-feira (19). A reunião virtual está marcada para o dia 22 de junho, com início às 19h.

Os debates na audiência pública vão discutir ajustes nos lotes solicitados à Seduh pela Secretaria de Educação, Terracap e Rede Urbana de Ações Socioculturais | Fotos: Joel Rodrigues / Agência Brasília

A transmissão vai ser pela plataforma Zoom e o link de acesso estará liberado no dia da audiência. Os interessados também poderão assistir pelo canal da secretaria no Youtube, o Conexão Seduh .

Um dos pontos em debate é uma solicitação da Secretaria de Educação para ampliar os lotes dos Centros de Ensino Médio 12 e 10, localizados no Setor P Norte, na QNP 13 e QNP 30, respectivamente, e do lote da QNP 26, destinado à abrigar um Jardim de Infância.

Já a Terracap solicitou à Seduh um ajuste no parcelamento localizado na QNN 11, no Setor N Norte, onde será implantado um projeto urbanístico. A empresa propõe a reconfiguração de alguns lotes que possuem interferências com o sistema viário, de modo a regularizar as vias existentes além de garantir a abertura de novas vias.

Por fim, a “Rede Urbana de Ações Socioculturais” (RUAS), associação sem fins lucrativos, solicita a regularização de dois espaços, utilizados pela associação há anos, localizados no Setor M Norte, junto aos Blocos B e C, na Praça do Cidadão.

Todas as informações necessárias para subsidiar o debate estão disponíveis no site da Seduh, na aba de audiências públicas . Perguntas, sugestões ou recomendações deverão ser realizadas durante o evento, por meio do chat de comentários, no ambiente virtual.

Serviço

– Audiência pública sobre a ampliação, ajustes e regularização de lotes em Ceilândia

– Data: 22 de junho

– Horário: 19h

– Acesso: Pela plataforma Zoom e pelo Youtube no Conexão Seduh

*Com informações da Seduh-DF