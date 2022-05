Leilão de móveis e veículos arrecada R$ 1,5 milhão para os cofres públicos

Termina na próxima terça-feira (24) o prazo para retirada dos itens adquiridos no último leilão da Secretaria de Economia (Seec). O Leilão de Bens Inservíveis da Administração Direta do Distrito Federal, realizado no mês de abril, arrecadou mais de R$ 1,5 milhão para os cofres públicos.

Na ocasião, foram colocados à venda 65 lotes de bens móveis inservíveis e veículos. Entre os itens comprados estão móveis, equipamentos agrícolas, contêineres, aparelhos hospitalares, sucatas ferrosas, entre outros.

Os leilões promovidos pela Secretaria de Economia colocam à venda veículos e outros bens inservíveis que não têm mais utilidade para o Governo do Distrito Federal (GDF). Com isso, eles ganham destinos úteis e o valor da arrecadação retorna em investimentos para a população.

Entre os itens comprados estão móveis, equipamentos agrícolas, contêineres, aparelhos hospitalares, sucatas ferrosas, entre outros | Foto: Jennifer Panizzon/Seec

Além do retorno financeiro, com a retirada de bens ociosos e inservíveis o governo diminui o espaço de armazenamento nos depósitos do GDF. Os itens deste leilão foram alocados no Centro de Logística do DF, no Edifício Sede III da Secretaria de Educação, na Escola de Música de Brasília, no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde e nas dependências da Secretaria de Agricultura.

