Programas de crédito já movimentaram R$ 10,4 bilhões no DF desde 2020

O BRB já movimentou R$ 10,4 bilhões com os programas Supera-DF, Acredita-DF e Avança-DF, criados para impulsionar a economia do Distrito Federal. Lançados, respectivamente, em 2020, 2021 e 2022, os três atenderam mais de 257 mil clientes, considerando pessoas físicas e jurídicas.

“Procuramos oferecer aos nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, condições para minimizar os impactos da pandemia, com o Supera e o Acredita e, este ano com o Avança, dar suporte na retomada e recuperação de diversos setores” Paulo Henrique Costa, presidente do BRB

Logo no início da pandemia, em 2020, o BRB foi a primeira instituição financeira do país a lançar um programa, o Supera-DF, para minimizar os impactos financeiros em decorrência da covid-19. O programa ajudou empresas e clientes com liberação de novos recursos e repactuação de dívidas em curso, com a possibilidade de pausar os pagamentos por até 90 dias.

“Mais do que um banco tradicional, o BRB atua em prol do desenvolvimento econômico, social e humano do Distrito Federal. Procuramos oferecer aos nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, condições para minimizar os impactos da pandemia, com o Supera e o Acredita e, este ano, com o Avança, dar suporte na retomada e recuperação de diversos setores”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Todos os programas ofereceram condições diferenciadas tanto em relação a prazos de pagamento quanto em taxas de juros. Os três também superaram as expectativas, atendendo volume e concedendo mais crédito do que previsto.

Só com o Supera, em 2020, lançado com o objetivo de liberar R$ 1 bilhão, o BRB movimentou mais de quatro vezes o valor, ultrapassando R$ 4,4 bilhões. Com o Acredita, no ano passado, foram mais de R$ 3,7 bilhões. Em vigor desde março deste ano, o Avança-DF movimentou, em apenas dois meses, mais R$ 2 bilhões.

O Avança-DF segue disponível aos clientes com diferentes linhas. Destaque para crédito consignado e pessoal, para pessoas físicas, e capital de giro e investimento, para pessoas jurídicas.

As contratações estão disponíveis nos canais digitais ou agências do BRB. Para saber mais, acesse o hotsite do programa .

*Com informações do BRB