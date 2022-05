Mercado de trabalho na economia verde é tema de debate online

O programaTempo de Economia, transmitido online, quinzenalmente, pela Secretaria de Economia (Seec), traz nesta quinta-feira (19) especialistas para debater o emprego verde no Distrito Federal, relacionando sustentabilidade, emprego e desenvolvimento econômico. O programa vai ao ar ao vivo, às 17h, e fica disponível no no canal da SEEC no YouTube .

Na live, será apresentada a situação do mercado de trabalho ligado à economia verde e seu potencial crescimento na capital federal

O debate online contará com a participação do secretário de Economia do DF, Itamar Feitosa; do presidente da Codeplan, Jean Lima, e da diretora de Estudos Urbanos e Ambientais da Codeplan, Renata Florentino, sob mediação da secretária executiva de Acompanhamento Econômico da Seec, Patrícia Café, e da diretora de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, Clarissa Schlabitz.

Na live, será apresentada a situação do mercado de trabalho ligado à economia verde e seu potencial crescimento na capital federal. Em dez anos (entre 2009 e 2019), essa modalidade empregatícia teve aumento de 5,8%, ao passar de aproximadamente 83 mil pessoas para 88 mil.

No DF, os empregos verdes são de predominância masculina e de pessoas identificadas como pretas ou pardas – 62,7% e 63,7%, respectivamente. Quanto à escolaridade dos profissionais das classes verdes, 37% deles possuem nível superior completo ou pós-graduação, enquanto 41,6% tinham ensino médio completo.

Quando falamos de valores, ou seja, o rendimento médio desses trabalhadores, em 2019 os vínculos verdes somaram R$ 404 milhões. Entretanto, mensalmente, a renda era 14,8% menor (R$ 4.781 ao mês) que o valor médio registrado pela categoria de empregos não verdes (R$ 5.612).

A faixa etária de maior participação no mercado formal verde é de jovens de 14 a 19 anos (18,6%) empregados como aprendizes, em função de escriturário, em segmentos de atividades associativas. Ao sair desse grupo, o emprego verde perde participação de adultos entre 19 e 59 anos (8%), mas ganha força entre os de 59 a 79 anos (9%) – neste o último grupo são destaque os professores da educação superior.

*Com informações da Codeplan