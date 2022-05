Dois centros olímpicos de Ceilândia e um em Sobradinho têm nova gestão

Contagem regressiva para o retorno das atividades de três centros olímpicos e paralímpicos (COPs) do DF: um em Sobradinho e dois em Ceilândia – no Setor O e no Parque da Vaquejada. O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (Ibres) venceu o Chamamento Público nº 01/2022 , lançado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e publicado noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) desta quinta-feira (19).

“Com as 12 unidades esportivas em pleno funcionamento, estamos cumprindo a determinação do governador Ibaneis Rocha de, por meio do esporte, levar mais saúde e qualidade de vida para mais de 60 mil pessoas. Por meio dos chamamentos, de forma legal e transparente, dobramos o número de vagas ao menor custo”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

No DODF, ainda foi publicado o cronograma retificado do chamamento público com novas datas das etapas. A partir da publicação, a entidade tem cinco dias para entregar a documentação necessária para a habilitação. Passadas outras fases, como habilitação provisória, fase recursal, aprovação de plano de trabalho, entre outras, o último item previsto deve ocorrer em 14 de julho, com o encaminhamento da emissão do parecer jurídico.

Todos os COPs passaram por chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil (OSC) para serem responsáveis pelo projeto pedagógico de fomento ao esporte e lazer interligando ações de desenvolvimento social, educacional e de participação. Após todo esse processo, as unidades retomaram as atividades presenciais normalmente.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer