Quinta-feira é dia de revisar o cronograma da obra do Túnel de Taguatinga

Toda quinta-feira, o canteiro de obras do Túnel de Taguatinga muda a rotina por algumas horas. As equipes se reúnem para discutir o andamento dos trabalhos e estabelecer os serviços da semana seguinte. O objetivo é manter em dia o calendário da maior obra viária em execução no Brasil.

A engenheira de planejamento Giovana Assis Heldes explica que as reuniões semanais ajudam até a “prever possíveis imprevistos” | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Desde o início foi estabelecido um cronograma que é revisado semanalmente pelas equipes de planejamento e fiscalização.

“É uma reunião para saber como foi o avanço [e como estão] o trabalho e o desenvolvimento dos serviços, para manter a obra no prazo”, explica a engenheira de planejamento Giovana Assis Heldes, do Consórcio Novo Túnel. “Acho que é até uma questão de prever possíveis imprevistos.”

Nessas reuniões são debatidas interferências comuns na obra – como um lençol freático que aflorou – e modificações no projeto básico ocorridas tanto em função da mudança de norma quanto por alterações nas características da região. “Com o cronograma em mãos, a gente vai lidando com esses imprevistos com mais antecedência, e é até melhor para mudarmos a sequência executiva da obra, quando necessário”, complementa a engenheira.

A partir desse encontro entre planejamento e fiscalização, começa a ser desenhado o cronograma da semana seguinte, que é enviado às sextas-feiras. Também são feitas outras reuniões na segunda e na terça-feira com a presença de representantes da Secretaria de Obras.

Com 70% de execução, a obra do Túnel de Taguatinga vai beneficiar mais de 135 mil motoristas por dia. Ao todo, são 1.060 metros de extensão. O investimento é de R$ 275 milhões.