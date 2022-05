Rede pública de ensino ganha reforço de 506 novos servidores

A rede pública de ensino do Distrito Federal terá o apoio de 506 novos servidores nomeados nesta quinta-feira (19). A publicação saiu no Diário Oficial do DF(DODF) para a carreira de Assistência à Educação. Desde 2019, já foram nomeados 4.044 servidores para a pasta.

“A recomposição da força de trabalho é também uma valorização para a educação, para os servidores e, consequentemente, para os estudantes” Ana Paula Aguiar, subsecretária de Gestão de Pessoas da SEE

As nomeações desta semana são para os cargos de apoio administrativo, secretário escolar, monitor de gestão educacional e analista de gestão educacional. Após a posse, os novos servidores atuarão nas escolas e nos prédios administrativos da Secretaria de Educação (SEE).

“Foi com muita gratidão e alegria que hoje encontramos noDiário Oficialas nomeações solicitadas. A recomposição da força de trabalho é também uma valorização para a educação, para os servidores e, consequentemente, para os estudantes”, celebra a subsecretária de Gestão de Pessoas da SEE, Ana Paula Aguiar.

O profissional do cargo de apoio administrativo atua em atividades como execução de serviços de pesquisa e planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material e transporte, entre outras funções. Por sua vez, os secretários escolares fazem a atualização do sistema de informação, especialmente dos dados relativos à abertura e ao encerramento dos períodos letivos, lançamento dos resultados dos estudantes no sistema e expedição e entrega documentações referentes à vida escolar do estudante.

O monitor escolar auxilia as atividades pedagógicas nas escolas. Ele executa, sob orientação de equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo às crianças, além de participar de programas de treinamento e formação continuada, entre outras ações.

Os analistas de gestão educacional são profissionais de cargos de nível superior, por isso os nomeados atuarão de acordo com a especialidade de sua formação.

*Com informações da Secretaria de Educação