Falha em radar provoca atrasos em pousos e decolagens em São Paulo

Um problema em um radar operado pela Aeronáutica na manhã de hoje (19) provocou atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos do estado de São Paulo. A instabilidade no radar, informou a Força Aérea Brasileira, foi detectada às 8h15 e corrigida às 8h42, quando o sistema voltou a funcionar normalmente.

Segundo a FAB, houve uma instabilidade nos sistemas de tráfego aéreo do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), o que afetou as operações das aeronaves que chegavam ou partiam de São Paulo. A Força Aérea informou que as causas dessa instabilidade estão sendo apuradas.

A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que o problema no radar provocou atrasos em pousos e decolagens, mas que o sistema já foi restabelecido e as operações foram retomadas.

Já a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pelo Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, informou que o aeroporto está aberto para pousos e decolagens. Mas que o problema na manhã de hoje provocou atrasos em 17 pousos e 22 decolagens. Também houve cancelamento de quatro voos que pousariam no aeroporto e outros cinco que decolariam.

A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o Aeroporto Internacional de Campinas, informou que a situação foi normalizada às 10h10. Até as 13h20, o balanço feito pela concessionária indicava 20 voos atrasados e 20 voos cancelados, sendo 11 de chegada e nove de partida.