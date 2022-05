Policiais atletas são convocados para disputar competição internacional

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) convoca 340 atletas-agentes relacionados às forças de segurança pública para participar do World Police and Fire Games (WPFG) 2022, em Roterdã, na Holanda, de 22 a 31 de julho. A convocação, por meio do Chamamento Público nº 2/2022, foi publicada noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) desta quinta-feira (19).

Os policiais militares, civis, penais e bombeiros devem ser indicados pelas associações e sindicatos de suas respectivas categorias. A participação do DF no evento ocorre pelo projeto Competindo com Segurança, instituído nesta semana por meio de uma portaria. O investimento estimado para a participação dos atletas é de R$ 3.342.200.

“Estamos atuando em várias frentes, sempre no propósito de garantir mais oportunidades, tanto para quem deseja iniciar uma atividade física hoje quanto para os atletas de alto rendimento que precisam competir em grandes eventos, mas não conseguem condições financeiras de arcar com as despesas”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Uma comissão foi formada para acompanhar o processo, com previsão de ser concluído até 1º de julho com a divulgação do resultado definitivo da lista dos agentes públicos participantes do evento. Considerado um dos maiores eventos das Forças Armadas, o World Police and Fire Games reúne competidores de 70 países em 63 modalidades.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer