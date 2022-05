Semana do Microempreendedor Individual no Recanto das Emas termina amanhã

A Semana do Microempreendedor Individual, realizada em parceria entre a Administração do Recanto das Emas e o Sebrae, termina nesta sexta-feira (20). O encontro está sendo realizado desde terça (17), sempre das 15h às 17h, no Sol Center (Quadra 205, Lote 1, Recanto das Emas).

Quem quiser participar pode se inscrever diretamente no local, na Sala do Empreendedor da região administrativa ou ainda por WhatsApp, pelo telefone (61) 9174-0921.

Entre os temas abordados, estão marketing pessoal e gestão financeira, com a participação de especialistas do Sebrae. Hoje, no Brasil, são mais de 13 milhões de microempreendedores, 240 mil deles só em Brasília.