Epamig lança venda de material genético de bovinos Gir Leiteiro

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) vai começar a vender materiais genéticos de bovinos da raça Gir Leiteiro. Os produtos comercializados serão oócitos para produção de embriões. Para isso, a empresa desenvolveu o “Catálogo de Doadoras Gir Leiteiro Epamig”, publicação digital que reúne as principais vacas doadoras de oócitos de alta qualidade genética.

A primeira versão do catálogo, já disponível, possui 13 vacas doadoras, mas o material será atualizado nos próximos meses e tende a chegar a até 40 animais. O catálogo conta com imagens, vídeos e informações sobre lactação, genealogia e data de nascimento das vacas.

O responsável técnico pelo rebanho em Uberaba, Hebert Filho, explica que oócito é o nome da célula que se divide e dá origem ao óvulo. De acordo com ele, a ideia de comercializar o material atende a pedidos de pecuaristas da região.

“A ideia surgiu do próprio mercado. Estamos oferecendo aos produtores, a partir das matrizes da Epamig, a possibilidade de adquirir oócitos de qualidade para acasalamentos de acordo com as necessidades de cada um”, afirma Hebert Filho.

O catálogo está disponível no site da Epamig. Para acessar, clique aqui .

Cooprata Triângulo Leite

O Catálogo de Doadoras Gir Leiteiro Epamig será oficialmente lançado na Cooprata Triângulo Leite 2022. O evento, realizado no parque de exposições do munícipio de Prata (MG), vai ocorrer entre os dias 18 e 21/5. Confira a programação aqui .

Depois de dois anos em formato virtual, a feira retorna às atividades presenciais. Hebert Filho conta que os produtores que participarão do evento já estão ansiosos pelo catálogo de vacas doadoras da Epamig.

“As expectativas são as melhores possíveis, pois na feira será possível interagir com um grande números de produtores, alguns deles já no aguardo das doadoras, pois o trabalho da Epamig com o Gir Leiteiro é reconhecido em Minas Gerais e em todo o Brasil”, conclui.

Tradição em genética

A Epamig tem 65 anos de tradição em genética Gir Leiteiro. As pesquisas, desenvolvidas no Triângulo Mineiro, estão voltadas para as áreas reprodutivas, de produção e qualidade de leite, manejo de ordenha, nutrição e sanidade, sempre com foco na diminuição dos custos de produção.

Mais informações sobre a venda de material genético bovino pelos números (34) 99976-7882, (16) 98245-5711 e (34) 99969-6442. A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) .