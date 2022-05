Hospital São Vicente de Paulo celebra 46 anos de atuação em saúde mental

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Taguatinga, completou 46 anos nesta quarta-feira (18), em clima de comemoração e com a participação de servidores e pacientes. A cerimônia contou com um café da manhã especial e apresentação da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro (Aruc), que animou o ambiente com samba.

Hospital São Vicente de Paulo soma mais de 40 mil atendimentos por ano no pronto-socorro e nos ambulatórios | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde

A unidade da rede pública oferece atendimento especializado em saúde mental e soma, em média, 12 mil atendimentos ao ano no pronto-socorro e 30 mil nos ambulatórios. As equipes de multiprofissionais são formadas por clínicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes sociais.

O diretor do HSVP, Paulo Porto, ressalta que, além desses serviços, a unidade é um hospital-escola com residência médica e multiprofissional. “Produzimos ensino, e os servidores tanto podem atuar aqui como em outras unidades”, afirma.

*Com informações da Secretaria de Saúde