Sedecti alinha participação do Governo na ExpoAmazônia BIO&TIC

Evento contará com a participação de 12 órgãos do Estado e pretende atrair cerca de R$ 20 milhões em negócios para o Amazonas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apresentou a programação da Expo Amazônia BIO&TIC – evento que acontece nos período de 30/06 à 02/07 em Manaus -, aos órgãos da rede pública estadual que estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (18/05), na sede da secretaria.

A reunião teve como objetivo consultar cada órgão/instituição convidada acerca do interesse em participar do evento e receber sugestões.

“Convidamos essas 12 instituições, inicialmente, para que a gente possa mostrar à sociedade, as oportunidades que temos no que diz respeito à bioeconomia e à Tecnologia de informação e Comunicação. O propósito dessa reunião foi fazer com que essas instituições se organizem para que possamos demonstrar para o público visitante, o que o Governo do Estado vem fazendo em relação a essas duas temáticas”, esclareceu o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Luiz Herval.

Estiveram presentes no encontro, representantes das Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), de Produção Rural (Sepror), de Cultura e Economia Criativa, além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Ecossistema– Para a diretora técnico-científica da Fapeam, Márcia Irene Andrade, a apresentação foi muito bem conduzida pela Sedecti porque demonstrou para todos os participantes as propostas de programação do evento.

“A proposta do Governo do Estado do Amazonas de contribuir com esse evento com participação dessas instituições convidadas é de extrema importância para movimentar o ecossistema de inovação no Estado. Esperamos que a participação das instituições possa demonstrar a qualidade dos projetos e do desenvolvimento que as instituições possuem aqui no Amazonas”, destacou ela.

O diretor executivo da Agência de Inovação Tecnológica da UEA, Antônio Mesquita, enfatizou que o evento será essencial para apresentar o que se tem na Universidade sobre inovações tecnológicas.

“Essa é uma oportunidade de mostrarmos as inovações tecnológicas, os produtos que nós temos dentro da nossa Universidade, dentro de nossos laboratórios, e é um espaço que vai colocar a cara da UEA nesta nova identidade para que a população conheça o quanto nosso professores pesquisadores e alunos estão desenvolvendo”, afirmou Mesquita.

Expo Amazônia BIO&TIC– A ExpoAmazônia BIO&TIC tem como objetivo ser um dos principais eventos de inovação da região Norte, reunindo grandes palestrantes, institutos tecnológicos de economia digital e bioeconomia, indústrias fabricantes de bens de informática da Zona Franca de Manaus (ZFM), universidades, agências governamentais, startups, hubs, incubadoras, aceleradoras e investidores, em um ambiente totalmente propício para consolidar a região como referência em inovação, empreendedorismo e conexões de negócios.

O Governo do Estado, por meio da Sedecti, é co-realizador do evento que tem como proposta atrair cerca de R$20 milhões em negócios para o Amazonas.