Mais 111 transportadores escolares estão regularizados

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou, noDiário Oficialdesta quarta-feira (18), mais 111 autorizatários do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares (STCE) que estão com a situação cadastral atualizada e aprovada pela autarquia.

Até o momento, 1.033 transportadores escolares estão regularizados. Com estes, o Detran totaliza 1.385 processos de recadastramento analisados, mas 191 ainda estão com pendência de documentos a serem apresentados.

“É a segurança das nossas crianças que está em jogo, portanto, não podemos relevar. Por isso, conclamamos os pais para que não entreguem seus filhos a transportadores não regularizados junto ao Detran” Thiago Nascimento, diretor-geral do Detran

Desde 5 de novembro de 2021, o Detran convocou os prestadores de serviços de transporte escolar para regularizarem a situação cadastral. Apesar de o prazo para recadastramento ter se encerrado em 1º de março deste ano, o departamento reforça que continua à disposição para receber a documentação dos transportadores.

O diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, explica que o maior interesse da autarquia é a regularização desses profissionais. “Aqueles que quiserem continuar prestando o serviço dentro da legalidade devem se recadastrar e podem procurar a Coordenação de Gestão de Credenciamento de Entidades e Profissionais (Cocrep).”

Fiscalização

Infelizmente, alguns insistem em desrespeitar as normas e circular na clandestinidade, mas, para coibir essa irregularidade, o Detran está atento e tem realizado diversas operações em todo o DF.

Na manhã desta quarta (18), durante operação no Riacho Fundo II, equipes do Detran abordaram 17 veículos de transporte escolar. Dois deles não possuíam a autorização de tráfego, um estava com o tacógrafo quebrado e outro, em péssimo estado de conservação.

Além disso, no dia anterior, os agentes de trânsito flagraram uma van escolar – da qual uma criança caiu em outubro do ano passado – circulando novamente sem autorização. Esse veículo foi autuado duas vezes em menos de uma semana.

"É a segurança das nossas crianças que está em jogo, portanto, não podemos relevar. Por isso, conclamamos os pais para que não entreguem seus filhos a transportadores não regularizados junto ao Detran", enfatizou Nascimento, lembrando que a listagem dos autorizatários está disponível no site do Detran .

