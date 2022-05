O bê-á-bá do Túnel de Taguatinga

O dia começa no canteiro de obras do Túnel de Taguatinga. Centenas de trabalhadores passam pelas paredes diafragmas até chegarem ao ponto em que a passagem subterrânea continua sendo aberta. Quem está de fora não consegue ver nada porque a escavação é invertida. A técnica, aliás, só é possível por conta do uso de polímeros para garantir a segurança do processo. Entendeu direitinho?

A construção civil tem uma linguagem toda própria. Quando se trata da magnitude de um túnel, então, a quantidade de expressões, técnicas e materiais diferentes do usual é ainda maior. Por isso, aAgência Brasíliacriou o glossário do Túnel de Taguatinga. Com a consultoria do subsecretário de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Ricardo Terenzi, vamos facilitar a vida de quem quer ficar por dentro dessa grande obra. Confira!