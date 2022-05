Governo prepara apoio a comerciantes da Avenida Hélio Prates

O governador Ibaneis Rocha determinou que o Banco de Brasília (BRB) e secretarias de governo encontrem uma forma de auxiliar os empresários e comerciantes instalados na Avenida Hélio Prates, em Ceilândia e Taguatinga. A iniciativa, para ajudar a mitigar os efeitos causados pelas obras na região, foi discutida durante encontro do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), nesta quarta-feira (18).

“Toda obra traz transtornos, para os empresários principalmente. Pedi ao secretariado que visitasse os empresários da região, que estão sofrendo queda no faturamento em virtude da obra” Governador Ibaneis Rocha

A proposta será estudada pelos gestores do governo e levada aos comerciantes da região. Ibaneis Rocha reconhece os transtornos da obra, mas lembra que elas são para um bem maior das duas cidades, para renovar essa grande avenida comercial de 7,2 km de extensão.

“Estamos fazendo uma obra muito grande para Ceilândia e Taguatinga, que é a revitalização de toda a Avenida Hélio Prates. Toda obra traz transtornos, para os empresários principalmente. Pedi ao secretariado que visitasse os empresários da região, que estão sofrendo queda no faturamento em virtude da obra”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

“Fica meu pedido ao presidente do BRB [Paulo Henrique Costa] que visite os empresários e comerciantes juntamente com os secretários de Obras [Luciano Carvalho] e de Governo [José Humberto Pires] para que a gente possa criar um programa que ajude os empresários a passar por esse período”, acrescenta.

A Avenida Hélio Prates cruza a cidade de Taguatinga, ligando o Sol Nascente até o Pistão Norte. Na primeira etapa da obra, o governo investiu R$ 14,3 milhões. Já o montante para a segunda etapa é de R$ 42 milhões.

A reforma pretende uniformizar e modernizar a área que abriga diversas instituições de ensino, de saúde e de esporte, além de residências e um forte comércio. Ela é também mais uma obra que compõe o Corredor Eixo Oeste, assim como a construção do Túnel de Taguatinga, do viaduto da Epig, de dois novos viadutos no Setor Policial e a reforma completa da Estrada Parque Setor Policial Militar (ESPM).