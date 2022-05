Fapeam anuncia resultado dos selecionados para três programas de pesquisa científica

Com investimento de mais de R$3 milhões, quase 70 projetos de pesquisadores do Amazonas foram selecionados

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), anunciou, nesta quarta-feira (18/5), a relação de projetos selecionados nos Programas de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD), Chamada Nº 21/2020; de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I), Edital Nº 001/2022; e de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), Edital Nº 002/2022.

Os investimentos são de mais de R$3 milhões para apoiar quase 70 projetos destinados à pesquisa e à realização de eventos científicos, tecnológicos e de popularização da ciência na capital e no interior do estado.

Na linha de popularização da ciência, o POP CT&I selecionou 27 projetos do estado. A iniciativa apoia a realização de exposições, feiras, oficinas, minicursos, palestras e outras atividades interativas sobre CT&I, em locais públicos, organizados por temas, campos ou áreas do conhecimento. As atividades são voltadas para o público em geral.

Destinado também a apoiar eventos relacionados à CT&I no Amazonas, outro programa neste segmento é o Parev que aprovou 38 propostas, com eventos distribuídos nas modalidades regional (16), nacional (12) e internacional (10). O edital apoia congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências, oficinas de trabalho, com intuito de divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico. Todos os eventos serão sediados no estado do Amazonas.

Para fomentar projetos de pesquisa, a chamada do PELD, desenvolvida pela Fapeam, em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), selecionou quatro projetos do Amazonas. A ação financia uma rede de sítios de pesquisa distribuídos nos diferentes biomas brasileiros, no desenvolvimento de projetos que abrangem mudanças climáticas, fragmentação e degradação de ambientes naturais, dentre outros.