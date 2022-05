Sedecti recebe representantes das maiores indústrias nacionais de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Eletros representa empresas responsáveis por 150 mil empregos, entre diretos e indiretos no Brasil, sendo 35% deles gerados no Polo Industrial de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, recebeu, na noite da terça-feira (17/05), a nova equipe da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). A entidade representa as 34 maiores indústrias do segmento, que é responsável por 150 mil empregos diretos e indiretos no Brasil, sendo 35% deles gerados no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A nova equipe da Eletros foi apresentada pelo presidente da associação, José Jorge do Nascimento Júnior, ao titular da Sedecti, Angelus Figueira, aos secretários executivos de Desenvolvimento e de Indústria, respectivamente Valdenor Cardoso e Jhones Lima.

Fazem parte da equipe a gerente tributária, Vanessa Spina; o vice-presidente setorial de Linha Marrom, Daniele Cardani; o diretor setorial na área de Linha de Ar-Condicionado e Marrom, Thiago Rodrigues; e o vice-presidente de Linha Branca, Toshio Murakami.

“Em nome do governador Wilson Lima, é uma honra recebê-los. Nós estamos de portas abertas para dialogar com este que é um segmento essencial no desenvolvimento do Amazonas. Nossa visão é desenvolvimentista, e este governo está consciente das dificuldades pelas quais o setor está passando e está buscando soluções para equacionar esta questão”, disse Figueira.

Eletros

A Eletros reúne e representa as maiores e mais importantes indústrias nacionais de eletrodomésticos e eletroeletrônicos do país.

Associação sem fins lucrativos, foi criada em 1994 e atualmente agrega 34 indústrias do setor, espalhadas pelo Brasil.

Na prática, a missão da Eletros é contribuir para consolidar a indústria nacional como grande geradora de renovação tecnológica, emprego, renda e sustentabilidade.

A Eletros representa quatro segmentos do ramo eletroeletrônico e eletrodoméstico: Ar-Condicionado; Linha Branca, abrangendo eletrodomésticos de maior porte, como geladeiras, fogões e lavadoras de roupas; Linha Marrom, designação internacional para identificar aparelhos de uso doméstico, para informação e entretenimento, como TVs e equipamentos de áudio e vídeo; e Linha Portátil, compreendendo produtos que podem ser transportados com facilidade, como liquidificadores, aspiradores de pó, ventiladores, entre outros.