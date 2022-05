Capoeira reduz sedentarismo e ajuda a prevenir doenças em idosos

“Além das atividades aqui, nós realizamos caminhadas, passeios e diversas ações com o objetivo de integrar e movimentar cada um dos participantes. Tem gente com 90 anos de idade no grupo” Gilvan Alves, instrutor de capoterapia

Enquanto muita gente ainda está pensando em sair da cama, cerca de 60 pessoas idosas já estão em plena atividade no Centro de Convivência Mozart Parada, na CNL 1 de Taguatinga. Sob a orientação do mestre Gilvan Alves, o grupo pratica gratuitamente a capoterapia, às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 7h30. A atividade é fruto de uma parceria entre a unidade e o instrutor, que desde 1998 promove oficinas pelo Distrito Federal e em outros estados.

Cerca de 60 pessoas idosas praticam gratuitamente a capoterapia no Centro de Convivência Mozart Parada, na CNL 1 de Taguatinga, duas vezes por semana | Fotos: Ádamo Dan / Ascom Sedes-DF

“Eu tenho fibromialgia e tomava três remédios caríssimos. Com três meses de capoterapia, o doutor tirou todos”, comemora a aposentada Maria Terezinha de Almeida, de 71 anos. “Eu venho de Santa Maria até Taguatinga e iria aonde fosse. Esse momento aqui não é bom apenas para o corpo, mas para a cabeça”, enfatiza a aluna.

Essa terapia corporal, destinada a idosos, se utiliza de alguns elementos da capoeira, como a musicalidade e o ritmo do berimbau, do pandeiro, por meio de movimentos simples incorporados às cantigas de roda da época de quando eram jovens.

Dona Maria Terezinha de Almeida (71), conta que tomava três remédios “caríssimos” para tratar a fibromialgia e se livrou dos medicamentos com três meses de capoterapia. “Esse momento aqui não é bom apenas para o corpo, mas para a cabeça”, reforça

De acordo com mestre Gilvan, o principal objetivo da atividade é socializar a pessoa idosa e trazê-la de volta à vida ativa. “Além das atividades aqui, nós realizamos caminhadas, passeios e diversas ações com o objetivo de integrar e movimentar cada um dos participantes. Tem gente com 90 anos de idade no grupo”, conta o instrutor.

Atualmente, além das oficinas no centro de convivência de Taguatinga, são mais de 30 polos espalhados pelo DF, com cerca de mil praticantes.

A metodologia dessa terapia busca o resgate dos símbolos da cultura brasileira por meio de elementos lúdicos da musicalidade, mesclada com práticas de atividades físicas, dinâmicas lúdicas que fazem aflorar a memória afetiva através do folclore brasileiro, das tradições culturais migratórias, das cantigas populares e de outros ritmos que ficaram gravados na memória cultural.

Capoterapia

– CNL 1, Projeção A, A/E – Taguatinga

– Terças e quintas-feiras

– A partir das 7h30

– Telefones: (61) 3475-2511 / 98100-3389

Gratuita, com foco no público idoso feminino

*Com informações da Sedes-DF