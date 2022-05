Governo entrega etapa de restauração do Edifício-Monumento do Novo Museu do Ipiranga

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta quarta-feira (18) a nova etapa de restauração do Edifício-Monumento, que faz parte da ampliação e modernização do Novo Museu do Ipiranga. Com 70% das obras concluídas, o espaço será reaberto no feriado nacional de 7 de Setembro, como principal marco do bicentenário da Independência do Brasil.

“Estamos ampliando, atualizando e modernizando este museu que, sem dúvida nenhuma, será um dos mais visitados do Brasil a partir de setembro”, declarou Rodrigo. “A reforma do Museu do Ipiranga foi uma iniciativa dos paulistas e de São Paulo. Não só do Governo do Estado, mas da sociedade e da iniciativa privada que entenderam a importância da reabertura, principalmente para celebrarmos o bicentenário da Independência”, reforçou.

As obras de restauro do Museu do Ipiranga foram iniciadas em 2019, pela atual gestão. A restauração do edifício-monumento foi concluída em abril deste ano. As obras concluídas também chegam a 99% no edifício anexo de serviços e 70% no jardim francês. Após a solenidade do Sete de Setembro, o museu volta a receber visitações com 12 exposições inaugurais.

O valor total do restauro e ampliação do Edifício-Monumento chegou a R$ 211 milhões e compreende o patrocínio direto de 29 patrocinadores, repasses do Governo de São Paulo e aportes da União, por meio da Lei Rouanet. A obra principal foi 100% concluída pelo Governo do Estado, por meio da Universidade de São Paulo e da Fundação USP.

Durante a visita desta quarta, Rodrigo Garcia lançou o programa “Brasil 200 / São Paulo Celebra o Bicentenário da Independência”. Um dos destaques é a Agenda Bonifácio, plataforma online que irá concentrar atividades culturais do poder público e da sociedade civil relacionadas ao tema.

A programação cultural para a reabertura do Novo Museu do Ipiranga deverá contar com mais de cem eventos. O maior deles será o Festival do Bicentenário, no Parque da Independência, entre os dias 3 e 11 de setembro, que será realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

Novos espaços

Entre as novas instalações do museu, estão duas amplas entradas, bilheteria, um auditório para 200 pessoas, espaço educativo, café, loja e sala de exposição temporária. A modernização vai dobrar a área total construída e oferecer total acessibilidade por elevadores e escadas rolantes e um novo sistema de ar-condicionado.

O jardim francês em frente ao edifício-monumento está sendo totalmente transformado com novo paisagismo, restaurante, infraestrutura para food bikes, modernização da iluminação pública e vias de acesso, equipamentos de acessibilidade e reativação da fonte central.

O Museu do Ipiranga é um patrimônio histórico tombado nas três esferas de governo. Construído entre 1885 e 1890, está situado dentro do complexo do Parque Independência, na zona sul da capital. Concebido originalmente como um monumento à Independência, foi declarado sede do Museu do Estado em 1895 e, desde 1963, é administrado pela USP.