Veja quem pode regularizar imóveis no Recanto das Emas

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF), divulgou, nesta quarta-feira (18), lista de 21 unidades imobiliárias no Recanto das Emas que foram habilitadas para o procedimento de regularização por legitimação fundiária.

Os interessados podem consultar a relação dos contemplados no portal da Codhab , clicando em Regularização – Andamento da Localidade – RA15 – Recanto das Emas – Etapa VI. Para acesso direto à lista, clique aqui .

A ação faz parte do projeto Regulariza DF, que tem a meta de regularizar mais de 150 mil imóveis até o final de 2023, com base na Lei n° 986, de 30 de junho de 2021, e na Portaria nº 82, de 7 de outubro de 2021. O investimento no programa é de R$ 50 milhões.

Para isso, a Codhab está realizando um trabalho de campo em diversas cidades do Distrito Federal, para coleta de documentos dos moradores, com vistas à titulação definitiva dos imóveis. O investimento no programa Regulariza DF é de mais de R$ 50 milhões.

