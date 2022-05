Primeiro sorteio do ano do Nota Legal será em 28 de junho

O primeiro sorteio do Nota Legal em 2022 tem nova data: 28 de junho. Inicialmente prevista para o dia 24 de maio, a premiação distribuirá R$ 3 milhões. Ao todo são 51.335.194 bilhetes concorrendo, um aumento de 6,28% em relação ao sorteio do ano passado.

No sorteio de junho, concorrem todas as notas emitidas no período de 1º de maio de 2021 a 31 de outubro de 2021

A Secretaria de Economia contabiliza 905.758 pessoas habilitadas para este sorteio. Serão distribuídos 12.600 prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 500 mil.

Para participar do sorteio do Nota Legal, os consumidores devem estar cadastrados no site do programa e não ter débitos em aberto com a Receita do Distrito Federal. Para estas pessoas, cada compra registrada com o CPF na nota fiscal gera um bilhete para concorrer aos prêmios.

A mudança do dia do sorteio foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (18). Também foram alteradas as datas de publicação do resultado, do sorteio da Loteria Federal que é usado como referência e o período de indicação da conta bancária para receber os prêmios.

São permitidos até 200 bilhetes por mês para cada participante. Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200

– 12 mil prêmios de R$ 100

*Com informações da Secretaria de Economia