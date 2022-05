Governo de SP anuncia aumento de 23% em repasse para Apaes

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta quarta-feira (18) um aumento de 23,85% no repasse do Governo de São Paulo feito para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), que atendem alunos da Educação Especial no estado.

“Ontem à noite me reuni com a Federação das Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes), que representa as Apaes no estado. Debatemos o apoio que o Governo de SP dá ao setor e autorizei o aumento de 24% no valor do repasse anual”, disse Rodrigo Garcia.

O valor investido hoje, por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), é de R$ 128,8 milhões, assim o aumento anual representa R$ 30,7 milhões. Em 2022, serão pagas duas parcelas restantes ao ano, em junho e setembro, que somam R$ 15,3 milhões.

No total, serão beneficiados 18,4 mil estudantes, sendo de 14,6 mil alunos com deficiência intelectual (DI) e 3,8 mil alunos com transtorno do espectro autista (TEA), atendidos em 286 entidades, em 261 municípios do estado.

O valor per capita anual atualizado de DI salta de R$ 5.200,52 para R$ 6.440,67, já o TEA passa de R$ 13.767,73 para R$ 17.050,87.