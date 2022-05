Últimos dias de inscrição para curso gratuito de produção de queijos

As inscrições para o curso gratuito de produção de queijos básicos oferecido pela Emater estão abertas até o próximo domingo (22). A iniciativa é voltada aos produtores rurais que pretendem iniciar a produção de queijos ou desejam atualizar seus conhecimentos e técnicas. Para fazer a inscrição, basta acessar este link de cadastro e preencher o formulário. O curso será 100% online.

Entre as técnicas a serem ensinadas estão a pasteurização lenta e a formulação de queijos minas frescal, ricota fresca, queijo padrão ou meia-cura, iogurte natural e requeijão culinário. Também serão apresentadas as boas práticas de fabricação aplicadas à produção de queijos. Ao final, os participantes que responderem às avaliações receberão o certificado de conclusão do curso.

As aulas e avaliações são realizadas por meio da plataforma Google Sala de Aula (Classroom), entre os dias 24 deste mês e 10 de junho. Com carga de oito horas, o aluno poderá acessar as videoaulas em qualquer dia e horário, dentro do período das aulas.

Um dos requisitos para se inscrever é ser produtor ou morador de área rural. Para acessar a plataforma do curso, é necessário ter um celular ou computador com acesso à internet, além de possuir uma conta de e-mail do Google. As aulas são ministradas pelo técnico em agroindústria da Emater Flávio Bonesso, que atua no Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional (Cefor) da empresa.

*Com informações da Emater