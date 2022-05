Laje onde será travessia da Avenida Samdu em fase final de concretagem

A obra do Túnel de Taguatinga segue avançando. Teve início a etapa final de concretagem da laje de 1 metro de espessura da chamada fase 2, local por onde passava o viaduto da Samdu e que dará lugar à nova travessia da avenida. Estão sendo utilizados 630 metros cúbicos de cimento para finalizar os dois módulos da parte norte, acelerando os trabalhos para a pavimentação da travessia da Avenida Samdu.

Após a instalação das duas lajes, terá início ao processo de cura, pra reforçar a resistência do material| Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

60 caminhões são utilizados nos trabalhos de concretagem

O serviço é feito em 60 metros de extensão, espaço dividido em duas etapas, devido à liberação de calor do concreto. A primeira começou nesta terça-feira (17) com a concretagem de 50 cm. Na quinta-feira (19), o trabalho será retomado, com mais 50 cm de concretagem. Para essas atividades, que duram cerca de 14 horas a cada dia, estão sendo utilizados 60 caminhões.

“É um volume bem grande”, explica a engenheira de planejamento da Secretaria de Obras, Giovana Assis Heldes. “São duas lajes grandes e maciças. Após a finalização da concretagem, temos o processo de cura, que consiste em ficar jogando água na laje para reagir com o concreto e adquirir resistência”. Esse processo dura mais três dias.

Em seguida, serão feitas impermeabilização, regularização, drenagem e aterro para que possa ter início o trabalho de pavimentação, com o objetivo de devolver a pista para a circulação de carros.