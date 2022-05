Quinto Mandamento fiscalizou 1.345 carros no fim de semana

Uma das principais estratégias para redução da criminalidade no Distrito Federal, a Operação Quinto Mandamento resultou em quase mil abordagens pessoais no último final de semana. A operação ocorre sempre de sexta a domingo no período noturno, mas, excepcionalmente, a última edição ocorreu de quinta-feira (12) e domingo (15), em horários diferenciados.

Resultados alcançados demonstram comprometimento dos órgãos envolvidos na Quinto Mandamento nesses quase dois anos em que a ação é realizada | Fotos: Secom/SSP-DF

As cidades de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol receberam as equipes por três dias consecutivos. Diferentemente das demais regiões por onde a Quinto Mandamento passou desde que criada em julho de 2020 – Estrutural, Paranoá, Itapoã, Planaltina e Samambaia –, em que a ação ocorreu em um único dia.

“Os crimes contra o patrimônio também tiveram redução neste ano e foi nosso principal foco no último fim de semana. São crimes que impactam diretamente na sensação de segurança dos moradores” Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública

“Nossas ações estão cada vez mais regionalizadas, com base em levantamentos e na busca por reduções criminais cada vez mais equilibradas em todo o DF. No geral, seguimos com reduções relevantes, batendo recordes, como no primeiro quadrimestre, em que tivemos o menor número de crimes contra a vida dos últimos 23 anos”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

“Os crimes contra o patrimônio também tiveram redução neste ano e foi nosso principal foco no último fim de semana. São crimes que impactam diretamente na sensação de segurança dos moradores. Desta forma, além das ações de policiamento, a presença policial já contribui com a melhoria dessa sensação”, completa.

Resultados alcançados

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação reúne as polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).

Esta edição contou, ainda, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou no posto fixo da instituição, na BR-070, e imediações. Os órgãos atuaram com planejamentos próprios, alternância de policiamento nas principais vias, comércio e locais demandados por denúncia e locais distintos e pontos de bloqueio.

Foram realizadas 956 abordagens pessoais. O número de veículos fiscalizados chegou a 1.345. A ação resultou também na aplicação de 79 testes de alcoolemia. Cinco veículos e 26 aparelhos de narguilé foram apreendidos. Durante as abordagens foi identificado um mandado de prisão em aberto.

Os resultados alcançados demonstram o comprometimento dos envolvidos na ação, em quase dois anos em que é realizada, como ressalta o secretário executivo de Segurança Pública, Milton Neves. “A operação é integrada, mas cada um atua dentro de suas competências e realiza as atividades de forma extraordinária, independentemente da ação rotineira de cada órgão. A produtividade é sempre alta e impacta diretamente nas reduções criminais”, finaliza.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF