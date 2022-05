GDF Presente recupera calçada e bocas de lobo em Taguatinga

A região da QNJ 33, de Taguatinga, recebeu, na manhã desta terça-feira (17), ação do programa GDF Presente. Com apoio de dois funcionários da administração regional, foram recuperadas duas bocas de lobo e um trecho de calçada na esquina da rua, nas proximidades do Parque Ecológico do Cortado.

A recuperação de bocas de lobo contribui para a mobilidade das pessoas com mais segurança e também com a conservação de ambiente de forma mais saudável, uma vez que o escoamento adequado de águas pluviais evita a proliferação de doenças e animais peçonhentos | Fotos: Tony Oliveira / Agência Brasília

As tampas das bocas de lobo foram retiradas para que a equipe pudesse refazer as paredes do bueiro que haviam desmoronado. A parte da calçada que estava quebrada foi refeita.

O coordenador do Polo Oeste II, responsável pela área de Taguatinga, Elton Walcacer explica que faz parte do programa o trabalho de manutenção e conservação dos equipamentos públicos do Distrito Federal.

“Neste caso, a recuperação de bocas de lobo contribui para a mobilidade das pessoas com mais segurança e também com a conservação de ambiente de forma mais saudável. Uma vez que o escoamento adequado de águas pluviais evita a proliferação de doenças e animais peçonhentos”, avalia.

Melhorias

Dona Nilza Braga (68), que mora há seis meses na região, diz que acompanha os serviços do GDF Presente e que “nem precisa alguém chamar. É só ter alguma situação e eles já vêm ajustar”

Para o administrador de Taguatinga, Ezequias Pereira, os trabalhos atendem as demandas da região. “Nos últimos 20 meses foram construídos mais de 60 quilômetros de calçadas, dando mais segurança e acessibilidade aos pedestres. Sabemos do muito que ainda há por fazer em nossa cidade. Mas, desde que o governador Ibaneis Rocha assumiu o GDF, em 2019, Taguatinga sempre recebeu a atenção necessária, com obras por toda a parte, atendendo exemplarmente aos anseios da população”, comenta.

Moradora há seis meses da QNJ 33, de Taguatinga, a aposentada Nilza Braga, 68 anos, está acostumada com os serviços de recuperação e manutenção da região. Ela diz que desde que se mudou para a área vê os trabalhos do GDF Presente para manter a quadra em ordem.

“Eles sempre estão arrumando aqui. Nem precisa alguém chamar. É só ter alguma situação e eles já vêm ajustar”, afirma. De acordo com Nilza, os problemas mais comuns são causados pelas fortes chuvas que estraguem calçadas, meios-fios e bocas de lobo.