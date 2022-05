Na Fercal, 545 luminárias convencionais são trocadas por modelos de LED

A CEB Ipes acaba de substituir 545 luminárias convencionais por modelos de LED na Fercal, iluminando o local para que a população se sinta mais segura. As regiões contempladas foram a DF-205 Oeste, da entrada da Comunidade Rua do Mato, no Km 7, até o Km 11; e a DF-205 Leste, até o trevo da Ciplan.

A companhia tem executado projetos de eficientização da iluminação pública em todo o Distrito Federal. Estima-se que em até três anos todas as regiões administrativas terão iluminação pública de LED. Na Fercal, a nova iluminação levará melhor visibilidade a todos os motoristas que trafegam por esses locais.

“A iluminação pública de qualidade contribui de diversas formas para um local, como aumento da qualidade de vida para a população, que se sente mais segura para ocupar os locais públicos à noite e se exercitar. E também facilita o atendimento do comércio”, ressalta o presidente da CEB, Edison Garcia.

*Com informações da CEB Ipes