Endereços no Paranoá e em Samambaia ficam sem energia nesta quarta (18)

A substituição de um poste trincado vai provocar o desligamento de energia no Condomínio Del Lago, no Paranoá, a partir das 8h30 desta quarta-feira (18). Ficarão sem o fornecimento as quadras 20, 33, 49, 50, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D e 51 a 61. A previsão é que o serviço seja restabelecido às 16h30.

No Paranoá, um poste trincado será substituído. Em Samambaia, também haverá a substituição de poste, além da instalação de transformador

Em Samambaia, também faltará energia, das 8h às 16h30, para substituição de poste e instalação de transformador. Serão afetadas as QRs 113 (conjuntos 1 a 3, 5 a 8 e 10 a 12) e 115 (Conjunto 1) e a QS 113 (conjuntos B e F).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.