Domingo é dia de passeio ciclístico no Gama. Participe!

No próximo domingo (22), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) realizará, com o apoio da Administração Regional do Gama, a 8ª Etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran-DF na RAs. A concentração está marcada para as 7h30, no estacionamento da Administração do Gama. A saída está prevista para as 9h.

Circuito Passeio Ciclístico nas RAs é uma iniciativa do Detran, em parceria com as administrações regionais | Foto: Divulgação/Detran

O evento é gratuito, com limite de 500 inscrições. Para participar, o interessado precisa preencher o formulário que está disponível neste link . Os inscritos receberão uma “sacochila” do Detran contendo pulseira refletiva e materiais educativos. Além disso, haverá manutenção básica de bicicletas, mesa de frutas e palestras com a equipe da Diretoria de Educação do órgão.

A ação integra o cronograma de ações do Maio Amarelo 2022, campanha que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Desta vez, o evento contará com a presença de participantes do projeto Deficiente Visual na Trilha (DV na Trilha), uma ação social realizada por voluntários de Brasília que decidiram dividir uma de suas maiores paixões, o ciclismo, e proporcionar a deficientes visuais a oportunidade de andar de bicicleta. O Detran dará apoio ao grupo fazendo o transporte dos participantes e suas bikes.

O Circuito Passeio Ciclístico nas RAs é uma iniciativa do Detran, em parceria com as administrações regionais, que visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso desse veículo e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

O projeto DV na Trilha

Os participantes do DV na Trilha se reúnem quinzenalmente, aos sábados, às 9h, no Jardim Botânico. Eles utilizam bicicletastandem(com capacidade para dois ciclistas). Na frente vai um condutor, voluntário do projeto, e atrás, uma pessoa com deficiência visual (DV).

O objetivo é preparar/capacitar o DV para participar de trilhas, passeios e competições de mountain bike e ciclismo, promovendo atividades físicas em grupo ao ar livre, em contato com a natureza, possibilitando condições de integração, inclusão social, lazer e melhoria da qualidade de vida.

Caso alguém tenha disponibilidade e a vontade de participar como voluntário, mais informações podem ser obtidas no site do projeto .

Serviço

8ª Etapa Circuito de Passeio Ciclístico do Detran nas RAs – Etapa Gama

Data: domingo (22)

Concentração: 7h30, no estacionamento da Administração Regional do Gama

Saída: 9h

Inscrição: https://www.even3.com.br/ circuitodetrandfgama/

Evento gratuito, com vagas limitadas a 500 inscrições

*Com informações do Detran