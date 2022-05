Novo curso da área de tecnologia da informação para servidores

A partir do próximo semestre, a Escola Superior de Gestão (ESG) – que integra a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) – terá disponível a nova graduação em tecnologia da gestão da tecnologia da informação. Voltado exclusivamente para os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF), o curso capacitará profissionais para atuação na área de desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos aplicados para melhorar a prestação do serviço público à população.

“Este era um curso muito esperado, e a gente entende que será muito importante, principalmente nesse momento em que o mundo está cada vez mais digital e informatizado”, avalia a diretora da ESG, Juliana Tolentino. As inscrições para o processo seletivo vão do dia 26 deste mês a 7 de junho. “Esperamos que seja bastante concorrido, porque é um curso do momento e precisamos muito capacitar nossos servidores para melhorar a gestão desses processos.”

Segundo a ementa, a graduação pode ser concluída em cinco semestres de estudos. Os concluintes estarão aptos a atuar em várias situações. “Desde a administração de setores voltados à tecnologia da informação até o desenvolvimento de projetos de segurança de redes”, explica a chefe da secretaria acadêmica do curso, Rosângela Lopes Cruzeiro Peixoto.

De acordo com a gestora, os servidores serão capacitados ainda para desenvolver websites dinâmicos e gerenciar projetos de redes, banco de dados, portais corporativos e equipamentos. “O tecnólogo em gestão da tecnologia da informação deve ser capaz de introduzir a prática articulando a infraestrutura tecnológica com processos, pessoas e informações”, pontua.

Processo seletivo

O edital do processo seletivo para o novo curso superior da ESG foi publicado noDiário Oficial do DF. São ofertadas 30 vagas a servidores efetivos que tenham apenas o nível médio completo ou que buscam uma segunda graduação.

Além dessa graduação, a ESG está com a oferta aberta para o curso superior de tecnologia em gestão pública, com o mesmo quantitativo de vagas, período de inscrições e procedimentos para participação.

Após a inscrição, o candidato precisa selecionar uma data para participar presencialmente da etapa de proposta de intenção, quando deverá elaborar uma redação. Os certames vão garantir o atendimento às legislações que tratam das cotas. As regras atentam para a distribuição de 20% do total de vagas para pessoas negras, 40% para servidores que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e 20% para pessoas com deficiência.

Confira abaixo o calendário do processo seletivo.

? Inscrições: do dia 26 deste mês a 7/6, no site da ESG

? Proposta de intenção (redação presencial): dia 30 deste mês, 1º/6, 3/6, 7/6 e 9/6

? Período para verificação da autodeclaração de pessoas negras: 10 a 14/6

? Fase 1 – divulgação do resultado preliminar: 20/6

? Fase 1 – divulgação do resultado final: 28/6

? Fase 2 – período de matrículas: 29/6 a 12/7

? Divulgação de vagas remanescentes: 13/7

? Matrícula 2ª chamada: 14/7 a 20/7

? Início das aulas: 20/7

*Com informações da Escola Superior de Gestão