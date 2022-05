Licença ambiental do Túnel de Taguatinga é renovada

A emissão de licença ambiental é uma das importantes etapas em qualquer obra a ser feita. No caso do Túnel de Taguatinga isso não é diferente. A Licença Ambiental Simplificada (LAS) foi emitida porque os trabalhos seguiram rigorosamente cada quesito para que a estrutura pudesse ser construída.

Quando concluída, a obra beneficiará mais de 1 milhão de pessoas, aí incluídos os 135 mil motoristas que circulam diariamente na região| Foto: Divulgação

Cumprindo uma etapa técnica e mais formal, a Secretaria de Obras recebeu, do Brasília Ambiental, a renovação da licença, documento que comprova a legalidade do empreendimento. “A obra sempre esteve correta em termos ambientais”, explica o engenheiro ambiental Gabriel Fonte, da Secretaria de Obras.

Uma licença ambiental pode observar, entre outras questões, como e se a obra afeta o meio ambiente, se é necessário fazer a supressão vegetal, para onde será levado e qual destinação terá o material retirado, e se os trabalhos afetam lençóis freáticos. Cada item do relatório foi observado para que não houvesse incongruências.

“A obra atende todas as condicionantes do órgão ambiental, que vem a partir de estudos entregues previamente”, reforça o engenheiro Aldo Fernandes, da Secretaria de Obras. “Nós detalhamos como seria feita a escavação, o quanto seria escavado e tantos outros pontos”, completa.

Obra que vai beneficiar diariamente mais de 1 milhão de pessoas e cerca de 135 mil motoristas, o Túnel de Taguatinga começou a ser construído em 20 de julho de 2020 e já está com 70% do trabalho executado. Com investimento de R$ 275,7 milhões, a estrutura avança e gera oportunidade de trabalho e renda para todo o Distrito Federal. Até a conclusão dos serviços, cerca de 2 mil empregos serão criados.