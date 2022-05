Deficientes visuais aprendem a usar sistema eletrônico de informação do DF

Ferramenta indispensável no Governo do Distrito Federal (GDF), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) agora estará ao alcance também dos deficientes visuais. A Escola de Governo (Egov) está capacitando servidores cegos e de baixa visão para que possam, por si próprios, utilizar o sistema de gestão de documentos e processos do DF. Um treinamento pioneiro no Executivo local que iniciou nesta segunda-feira (16) sua segunda turma.

As aulas são guiadas pelo aplicativo NVDA, leitor de tela em que os alunos podem acessar e interagir com o programa Windows | Fotos: Renato Araújo/Agência Brasília

São 11 pessoas com deficiência (PCDs) neste segundo grupo, que aprenderão lições básicas do SEI em um curso de 20 horas (cinco dias). As aulas são guiadas pelo sistema NVDA, aplicativo que é um leitor de tela em que os PCDs visuais podem acessar e interagir com o programa Windows. O instrutor, não por acaso, também é cego e trabalha há 28 anos na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

“O servidor que não é deficiente visual consegue aprender a operar o sistema assistindo a vídeos ou por meio do EAD. Para estes alunos aqui, é bem diferente. Eles precisam de recursos especiais para acessar o programa” Lucirene Carneiro, chefe da Unidade Central do SEI

“É difícil ficar na dependência de um colega para marcar um simples abono ou um período de férias em seu trabalho”, pontua o professor Clodoaldo Leandro. “Ser cego nos dias de hoje é mais fácil, dado as ferramentas tecnológicas que aí estão. O SEI já possuía opções de acessibilidade, agora o desafio era incluir os alunos”, acrescenta ele.

Independência, acima de tudo

Segundo levantamento da Secretaria de Economia, são aproximadamente 400 deficientes visuais em atuação no governo. Pessoas como Maria Neile do Couto, 53 anos, concursada da Secretaria de Educação e que trabalha em uma escola do Riacho Fundo I. Risonha e voluntariosa nas lições, a senhora que tem cegueira total revela que busca independência.

“Costumo dizer que sou uma ‘alma garimpeira’, gosto muito de entender das coisas, sabe? Faço pesquisas na internet, me informo”, diz. “E, assim, poder fazer minhas coisas pessoais no SEI já é uma grande ajuda. Nós deficientes somos capazes, o que precisamos é ser ensinados”, emenda Maria Neile.

Maria Neile do Couto, concursada da Secretaria de Educação: “Nós deficientes somos capazes, o que precisamos é ser ensinados”

Já Murilo Valério, 65 anos, é dos quadros da Terracap e possui apenas 20% da visão. Diz que soube da capacitação por meio da gerência de recursos humanos da companhia e que não recusaria o “convite”. “O SEI é uma ferramenta muito importante de gestão. E eu nunca tinha ouvido falar de um curso voltado especificamente pro deficiente visual, então resolvi participar”, diz.

Pandemia atrapalhou

O curso foi todo formatado em 2020, mas não saiu do papel devido à pandemia do coronavírus, que suspendeu as atividades presenciais no primeiro semestre daquele ano. Agora, deve alcançar em junho um total de 21 formados, todos na Egov.

“O servidor que não é deficiente visual consegue aprender a operar o sistema assistindo a vídeos ou por meio do EAD [ensino à distância]. Para estes alunos aqui, é bem diferente. Eles precisam de recursos especiais para acessar o programa”, observa a chefe da Unidade Central do SEI, Lucirene Carneiro. “Aí está a importância desta capacitação”, diz a mentora do curso.

Sobre o sistema eletrônico, acessado por servidores e cidadãos do DF, Lucirene lembra que ele representa um caminho sem volta. “O SEI acelerou a tramitação de processos no governo e, praticamente, eliminou o uso de papel nas repartições”, conta. “Processos que antigamente levavam 60 dias para se ter uma resposta hoje levam a metade do tempo. É uma tecnologia que veio para resolver ”, finaliza.

Como se inscrever

O servidor que quiser se inscrever nas próximas turmas de SEI para PCD visual deve procurar a unidade central do SEI, pelos telefones 3313-8178 / 3313- 8147 ou pelo e-mail: [email protected] .