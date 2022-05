Zeina Latif toma posse como secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia empossou, nesta segunda-feira (16), a doutora em economia Zeina Latif como nova secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. A cerimônia foi realizada na sede da secretaria, na capital paulista.

Com a mudança, a pasta responsável por programas como Bolsa Empreendedor, Minha Chance e Empreenda Mulher permanece sob liderança feminina. Rodrigo reforça a opção por uma equipe moderna e técnica para unir metas econômicas liberais e responsabilidade social na condução da gestão pública.

Em discurso, o governador falou dos desafios para a nova secretária frente à pasta. “Manter as conquistas de São Paulo, olhar para o futuro e continuar avançando. Talvez essas sejam as nossas principais tarefas. Eu não tenho dúvidas que a Zeina vem para somar com sua experiência e com a vontade de colaborar com o nosso estado”, disse Rodrigo.

Aos 54 anos, Zeina é doutora em economia pela USP e uma das consultoras econômicas mais influentes e respeitadas do Brasil. No currículo, ela traz passagens como economista-chefe da XP Investimentos e cargos de destaque em instituições financeiras.

” Eu vejo a secretaria de desenvolvimento econômico com uma missão que está alinhada com o que eu acredito e, diante disso, o meu objetivo é segurar esse bastão e avançar. O meu trabalho será estimular ainda mais as políticas que possuem maior impacto, identificar aquelas que precisam de aperfeiçoamento e realizar um bom uso do recurso público”, disse Zeina Latif.

A prioridade do Governo de São Paulo é ampliar ainda mais a geração de emprego e renda, a qualidade de investimentos públicos e a execução de políticas sociais abrangentes e duradouras.

O governador também agradeceu à secretária executiva Marina Bragante pelo trabalho no comando interino da pasta. Rodrigo ainda lembrou a atuação destacada de Patricia Ellen como titular do cargo de janeiro de 2019 a março de 2022.