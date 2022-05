Projeto Educador Esportivo Voluntário é regulamentado

O projeto Educador Esportivo Voluntário (EEV) foi regulamentado por meio da publicação da Portaria Nº 78 noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) desta segunda-feira (16). De forma gratuita, profissionais e educadores vão atuar como agentes facilitadores no condicionamento físico individual ou em grupo da população, na linha de frente contra o sedentarismo.

O edital de seleção, de natureza permanente, deve ser publicado em breve com todas as informações necessárias, tais como número de vagas e cronograma para participação. Cada voluntário inscrito deve atuar por quatro horas diárias em um dos espaços públicos voltados para o esporte, tendo despesas com alimentação e transporte ressarcidas no valor de R$ 740 por mês.

“O Educador Esportivo Voluntário proporciona ao cidadão a possibilidade de praticar uma atividade física com toda segurança, sob a orientação de um profissional da área. Ele vai precisar apenas de disposição para incluir mais qualidade de vida em sua rotina”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Os candidatos ao projeto precisam ter a idade mínima de 18 anos e experiência comprovada na área esportiva, conforme especificações estabelecidas na portaria. Após a divulgação no site da Secretaria de Esporte e Lazer do resultado do processo seletivo, com pontuação e classificação, os selecionados assinarão o termo de adesão e compromisso de voluntariado, além de levar toda a documentação exigida.

O Educador Esportivo Voluntário havia sido lançado em ocasião anterior, mas precisou passar por adequações pontuais, realizadas pela equipe técnica da secretaria, a fim de garantir mais viabilidade ao projeto. A comissão de acompanhamento, a ser formada nos próximos dias, será responsável pela capacitação dos novos voluntários.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer