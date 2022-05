GDF Presente reforma quadra poliesportiva e parada de ônibus na Estrutural

Ao levar a filha para um passeio matinal no Setor Oeste da Estrutural, a dona de casa Maria Antônia da Silva, 37, teve uma grata surpresa. A quadra poliesportiva que fica perto de sua casa começou a ser reformada. Uma antiga e já desgastada grama sintética foi retirada, e o espaço começou a ser preparado para ganhar nova cobertura. “Meu marido vai ficar radiante, ele joga futebol aqui todo sábado”, comentou.

Campo sintético começa a ser reparado: próxima etapa é a instalação da grama | Fotos: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

“Essa mudança vai acabar com os furtos, mas precisamos da ajuda da comunidade para manter a cidade em ordem” Alceu Prestes Mota, administrador da Estrutural

A área de 1,5 mil m² receberá 20 toneladas de pó de brita no decorrer desta semana. Depois de compactado, o material está pronto para a aplicação do piche. Só então a nova grama sintética poderá ser instalada. Durante a obra, as equipes do GDF Presente têm contado com a ajuda de aprendizes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

De acordo com o instrutor do Senai Silas Nascimento, a boa preparação do terreno é o segredo para a maior durabilidade do revestimento.

“A brita que encontramos aqui ao arrancar a grama antiga era grande demais, imprópria para esse tipo de serviço”, avalia. “Com essa reforma, a vida útil do espaço será muito maior.”

Confira outras ações do GDF Presente:

Além da reforma na quadra, o GDF Presente vai limpar 31 bocas de lobo na região administrativa. O serviço será feito por reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), que oferece oportunidade de trabalho em troca de redução da pena. O administrador da Estrutural, Alceu Prestes Mota, adianta ainda que parte dos bueiros terá as tampas de ferro trocadas por peças de concreto.

Parada de ônibus que sofreu vandalismo também foi reformada

“Essa mudança vai acabar com os furtos, mas precisamos da ajuda da comunidade para manter a cidade em ordem”, afirma Alceu. “A maior parte das manutenções que fazemos é motivada por depredação ou mau uso dos equipamentos públicos, infelizmente.”

Foi um ato de vandalismo que exigiu reforma em uma das paradas de ônibus na Chácara Santa Luzia, bairro da Estrutural. Segundo o coordenador do Polo Central do GDF, Carlos Alberto Alves dos Santos, a cobertura do ponto estava instável e oferecia risco. “Reforçamos a estrutura e aproveitamos para renovar a pintura”, explica. “Demoramos menos de três dias para atender a essa denúncia da população.”