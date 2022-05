Governo entrega 64 veículos e equipamentos para a região metropolitana de São Paulo

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta segunda-feira (16), em Barueri, 64 veículos e maquinários do Programa Nova Frota – SP Não Para destinados a municípios da região metropolitana de São Paulo.

“Aqui tem mais de 60 equipamentos para a área da saúde, na área da mobilidade das pessoas com deficiência, também para estradas rurais. Equipamentos que foram adquiridos pelo Estado e que estão sendo distribuídos para todas as cidades da região”, disse Rodrigo Garcia.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Com investimento superior a R$ 20 milhões, os veículos e maquinários foram destinados a 12 municípios da região. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados em todo o estado.

O governador também entregou cinco viaturas 4×2 da Defesa Civil Estadual aos municípios de Cajamar, Caieiras, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Jandira. Além disso, cada município receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais, como motosserras, tendas, lanternas, capacetes, entre outros. O investimento total desta entrega é de cerca de R$ 334 mil.

Rodrigo entregou ainda três novas viaturas para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo da Polícia Militar de Franco da Rocha. Foram investidos um total de R$ 534,2 mil na compra dos veículos de modelo GM/TrailBlazer. Ele também entregou duas caminhonetes do Programa Segurança no Campo aos municípios de Cajamar e Francisco Morato para trabalho de ronda nas áreas rurais, no valor de R$ 514 mil.

Durante o evento, o governador inaugurou ainda a primeira fase da implantação da nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Sistema Sede. Nesta fase, a ETE terá capacidade de tratamento de 50 litros por segundo e o investimento do Estado nessa etapa foi de R$ 17,2 milhões.

O governador também descerrou placa de inauguração do Reservatório Santa Cecília, de Itapevi, que tem capacidade de reservar 5 milhões de litros de água pela Sabesp, bem como obras de melhoria de infraestrutura do abastecimento da cidade, que contou com investimento de R$ 48,9 milhões.

Rodrigo entregou ainda as obras do sistema de Esgotamento Sanitário Dom José, de Barueri, que incluíram a construção de redes coletoras, de coletores-tronco, do interceptor chamado ITi-04 e de uma estação elevatória, com ampliação do índice de tratamento na cidade. O investimento foi de R$ 47,9 milhões. As obras inauguradas vão beneficiar aproximadamente 390 mil habitantes com mais qualidade de vida.