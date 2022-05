Mais de 3 mil garis do DF celebram data da profissão com festa e serviços

Uma festa promovida com a integração de vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) celebrou na manhã desta segunda-feira (16), no pátio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na Asa Sul, o Dia do Gari. Shows musicais, lanches, cortes de cabelo, vacinação, consultas e outros serviços públicos foram oferecidos aos cerca de 4,6 mil servidores que diariamente cuidam da limpeza das cidades, seja na varrição, nos caminhões ou no apoio. Participaram do evento mais de 3 mil garis do DF.

Presente na festa, o governador Ibaneis Rocha circulou entre os garis e os cumprimentou pelo trabalho prestado em prol da organização do Plano Piloto e das outras 32 regiões administrativas. “São essas pessoas que fazem das cidades do Distrito Federal umas das mais limpas do país. Que nós possamos ver, a cada dia mais, o que é feito por todas elas nas ruas da nossa capital”, afirmou Ibaneis Rocha.

O governador Ibaneis Rocha disse: “São essas pessoas que fazem das cidades do Distrito Federal umas das mais limpas do país”| Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

Se na tenda central rolavam as apresentações com música e dança, ao redor os servidores recebiam atendimentos da Secretaria de Saúde com vacinação contra covid-19, influenza e sarampo. Avaliação de catarata e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite também eram oferecidos, além de massagens, cortes de cabelo masculino e limpeza de pele. Tudo de graça.

A Carreta de Mulher também estava disponível para orientações e encaminhamentos contra a violência doméstica. Até o meio da manhã, o posto móvel do Na Hora disponibilizado aos garis já havia feito pelo menos 50 atendimentos entre consultas à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Neoenergia, agendamento para retirada do RG e cadastramento único nos programas assistenciais do governo.

“É o cuidado com essa categoria que não parou nem um dia na pandemia para manter a limpeza e, consequentemente, promover saúde para toda a população”, declarou o diretor-presidente do SLU, Silvio de Morais.

No total, 4,6 mil servidores cuidam da limpeza das cidades, seja na varrição, nos caminhões ou no apoio

Ponto facultativo

E a partir de agora, 16 de maio, Dia do Gari, passa a ser ponto facultativo para os servidores do SLU. O ato foi instituído em um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha durante a festa desta segunda-feira.

Com quase dez anos de SLU, a gari Rosiley Fernandes, 41 anos, se disse orgulhosa do que faz e grata com tudo que vem aprendendo na profissão. Formada em psicologia e aguardando ser chamada em um novo concurso, ela conta que aprendeu nessa última década a ser uma pessoa melhor e tratar bem o próximo. “Trabalhar como gari me abriu diversas portas e é essa gratidão da profissão que levo comigo”, afirmou.

Acompanharam o governador no evento, os secretários de Governo, José Humberto Pires; de Meio Ambiente, Sarney Filho; a deputada federal Celina Leão; e a ex-ministra e também deputada federal Flávia Arruda. “Sinto-me feliz em estar nesta festa feita para quem tanto faz por nós, todos os dias, transformando e fazendo a diferença nas nossas cidades”, concluiu a parlamentar.