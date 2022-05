Governo do Estado debate desafios do setor portuário com lideranças do Sul do Brasil

O governador Carlos Moisés recebeu na manhã desta segunda-feira, 16, lideranças da área portuária do Sul do Brasil para debater os desafios enfrentados pelo setor para impulsionar o seu crescimento. Durante o encontro na Casa D’Agronômica, Moisés lembrou que os terminais catarinenses tiveram uma expansão histórica ao longo do último ano, com alta de 15% no movimento de contêineres.

Aos representantes portuários, o chefe do executivo ressaltou a prioridade dada pela atual gestão nos investimentos em infraestrutura. Ele destacou ainda que o Governo do Estado tem buscado atuar como um facilitador na atração de novos negócios.

“Queremos caminhar lado a lado com a iniciativa privada. Santa Catarina possui 5 terminais portuários com excelente posição estratégica. Estamos buscando focar nossos investimentos para reduzir os custos logísticos. Sabemos da importância dos nossos portos para a economia catarinense”, ressalta o governador.

Os representantes do setor portuário estão reunidos em Santa Catarina para o Fórum Regional Sul Export. O evento ocorre até esta terça-feira, 17, com a presença de especialistas na área. O evento é organizado pela Brazil Export, entidade multisetorial que promove o desenvolvimento da infraestrutura logística dos portos brasileiros. O encontro foi acompanhado pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, pelo secretário-geral de Governo, Márcio Ferreira, e representantes da SCPar.