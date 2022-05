Governo de Minas tem programação especial na ExpoQueijo 2022, em Araxá  

A ExpoQueijo 2022 - International Cheese Awards, em Araxá, no Triângulo Mineiro, contará com uma programação especial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e instituições parceiras. Produtores rurais e lojistas são convidados a participar do V Seminário de Queijos Artesanais, que discutirá temas como valorização das regiões produtoras, pesquisa e regulamentação, no dia 3/6, das 8h às 12h. Na manhã seguinte, 4/6, uma mesa redonda sobre comercialização debaterá tendências do mercado.

Além disso, o público poderá participar de oficinas, que ocorrem durante o evento. Na quinta e na sexta-feira (2 e 3/6), das 18h às 19h, acontece a oficina com o tema "Como lucrar e crescer na produção de queijos", que será oferecida aos produtores pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Minas). No sábado (4/6), das 10h às 12h, o Senar oferecerá uma degustação comentada. E durante a tarde do mesmo dia, das 15h30 às 17h30, a instituição parceira realizará também uma capacitação sobre os principais defeitos em queijos artesanais.

Segundo o superintendente de Abastecimento e Cooperativismo, Gilson Sales, os eventos são uma oportunidade para aqueles que trabalham com o queijo artesanal aprimorarem os seus conhecimentos no assunto. “O seminário tem como objetivos esclarecer produtores, técnicos e demais pessoas envolvidas no setor a respeito das informações mais atualizadas da cadeia dos queijos artesanais, legislações e pesquisas mais recentes, além de promover trocas de experiências”, detalha.

Para a assessora técnica da Diretoria de Cooperativismo e Agroindústria da Seapa, Sandra Santos, “a realização do Seminário dos Queijos Artesanais dentro da programação da ExpoQueijo é uma forma de enriquecer ainda mais o conteúdo técnico do evento e propiciar a disponibilização de informações e experiências de excelente qualidade, com a participação de instituições e profissionais de renome para o setor”

Valorização

Além do concurso e do evento no geral, as discussões e as oficinas têm como objetivos principais informar sobre e valorizar os queijos artesanais mineiros. “O produtor de queijo é responsável por toda a cadeia produtiva. Ele é produtor, gestor e empreendedor, porque é ele também quem vende o seu queijo. Por isso é importante que ele conheça todas as etapas e exigências de produção do seu produto para, assim, tomar as melhores decisões”, explica Sales.

As palestras e capacitações serão ministradas por profissionais especializados nos diversos temas da produção artesanal, de instituições como a Seapa e suas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), além de instituições como a Associação de Produtores de Queijo Canastra (Aprocan), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2022 - Araxá International Cheese Awards

Data: 2 a 5/6/2022

Local: Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá - rua Águas do Araxá, s/n - Barreiro, Araxá (MG)

V Seminário de Queijos Artesanais

Data: 3/6/2022 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Programação:

Painel 1- Valorização e Proteção de Regiões Produtoras de Queijos Artesanais

Moderação:Ricardo Boscaro – Sebrae

Painel 2 - Pesquisa e Regulamentação dos Queijos Artesanais

Moderação:Gilson Assis Sales - Seapa

Mesa Redonda – Comercialização: Quais as tendências de mercado para os Queijos Artesanais?

Moderação: Carlos Castro Caioca

Data: 4/6/2022 (sábado)

Horário: das 8h às 10h

Oficinas

Como lucrar e crescer na produção de queijos - ATeG

Data: 2 e 3/6/2022

Horário: Das 18h às 19h

Degustação comentada de queijos - Senar

Data: 4/6/2022 (sábado)

Horário: Das 10h às 12h

Inscrições: https://www.expoqueijobrasil.com.br/programacao