Setores de Sobradinho sem água nesta terça (17), para serviços na rede

Nesta terça-feira (17), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a interligação de uma rede de água em Sobradinho para melhorias no sistema distribuidor da região. Para o trabalho, será necessário suspender o fornecimento de água na região das 8h às 22h.

A suspensão afetará todos os condomínios da DF-150 e Grande Colorado, Chácara São Jorge, Vivendas Friburgo, Jardim Europa I, Colorado, chácaras Café Planalto Ville e Beija-Flor, Vivendas Alvorada II, Bem-Estar, Boa Sorte, Petrópolis, Morada, Morro do Sansão, condomínios São José, Contagem, Residencial Sobradinho, Serra Dourada II, Meu Sonho, Alvorada dos Pássaros, Planalto, Villa Rica, Vila Rosada, Vitória, Mansões Sobradinho, Comercial e Residencial Sobradinho.

Caesb recomenda economia no uso da água durante o período das intervenções no sistema | Foto: Geovana Albuquerque/Arquivo Agência Saúde

Também ficam sem água o Setor de Mansões de Sobradinho (toda a localidade), condomínios Mini Chácaras (toda a localidade) e Mirante da Serra, Vale das Acácias, Vila Rabelo I e II, Recanto do Mené, condomínios Rio Negro e Serra Azul, Chácara Santa Olésea, Fibral, Mansões Sobradinho, Sobradinho Novo, Vale das Sucupiras, Vale do Sol, Vale dos Pinheiros, Império dos Nobres, Antares, RK, Centauro, Parque Rodoviário do DER-DF, Departamento de Polícia Federal e Núcleo Rural Olhos d’Água.

A Caesb sugere que a população faça o consumo consciente de água até o retorno dos serviços. Todos devem ter cuidado ao utilizar a água, pois o volume utilizado individualmente impacta diretamente o abastecimento. É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando do retorno do fornecimento.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados peça interrupção no fornecimento de água. Em caso de dúvidas, a população pode obter informações pelo telefone 115.

*Com informações da Caesb