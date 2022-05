Microempresários recebem orientações para cuidar do seu negócio

Uma parceria entre a Administração do Recanto das Emas e o Sebrae vai capacitar pequenos empresários da cidade e redondezas durante a Semana do Microempreendedor Individual. O encontro será entre terça (17) e sexta-feira (20), sempre das 15h às 17h, no Sol Center (Quadra 205, Lote 1, Recanto das Emas). As inscrições são gratuitas, e as vagas, limitadas. Quem quiser participar pode se inscrever diretamente no local, na Sala do Empreendedor da RA ou ainda por WhatsApp, pelo telefone (61) 9174-0921.

Microempreendedores de diferentes áreas podem participar do evento | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

“Nosso objetivo é, além da capacitação, levar informações e orientações técnicas para que esse setor possa fortalecer seu comércio” Valéria Bilhão, coordenadora da Gerência de Atendimento Personalizado do Sebrae

“Todo grande empresário um dia começou pequeno, e qual é o ponto de partida? Como microempreendedor individual”, questiona o gerente de Desenvolvimento Econômico da Administração Regional do Recanto das Emas, Geovane Barbosa de Miranda. “Então, é um evento importante não apenas para o crescimento desses empresários que estão começando, mas também pela manutenção de seus negócios por meio de informações e capacitação.”

Entre os temas abordados, estão “Como tornar sua empresa lucrativa ou fidelizar os clientes”, “Marketing pessoal” e “Gestão financeira”. Participarão especialistas no tema que fazem parte da equipe do Sebrae. Hoje, no Brasil, são mais de 13 milhões de microempreendedores, 240 mil deles só em Brasília.

“O Sebrae tem esse objetivo de fomentar o empreendedorismo em todo o país aos pequenos negócios”, destaca a coordenadora da Gerência de Atendimento Personalizado da entidade, Valéria Bilhão. “Nosso objetivo é, além da capacitação, levar informações e orientações técnicas para que esse setor possa fortalecer seu comércio.”

Empresária do ramo de vendas há mais de cinco anos, Janete Ribas, 59, já participou de algumas edições passadas da Semana do Microempreendedor Individual na cidade. “Foi maravilhoso”, resume. “Em cada uma dessas palestras de que participo, percebo a importância de estarmos nos capacitando diariamente; é uma inovação em todos os sentidos. Principalmente no atendimento ao público e crescimento do nosso negócio”.